ВКС России поразили в Черниговской области пункт дислокации иностранных инструкторов

ВКС России нанесли удар по пункту дислокации иностранных инструкторов ВС Украины в Черниговской области, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что оперативно-тактической авиацией группировки нанесён удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Лизуновка.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска пресекли действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении.

В частности, речь идёт о районах населённых пунктов Стельмаховка Харьковской области, Кисловка, Синьковка, Тимковка и Ивановка ЛНР.

Кроме того, Вооружённые силы России поразили командные пункты двух бригад и центра Сил специальных операций Вооружённых сил Украины.