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ВС России поразили командные пункты двух бригад и центра Сил специальных операций ВСУ

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Вооружённые силы России поразили командные пункты двух бригад и центра Сил специальных операций Вооружённых сил Украины.
ВС России поразили командные пункты двух бригад и центра Сил специальных операций ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, командно-наблюдательные пункты подразделений 128-й горно-штурмовой, 54-й механизированной бригад и центра Сил специальных операций ВСУ «Юг» поражены в районах Новоандреевки (Запорожская область), Белогоровки (ЛНР) и острова Нестрыга (Херсонская область).

Также российские военные в районе Кировограда уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники.

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