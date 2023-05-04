ВС России поразили командные пункты двух бригад и центра Сил специальных операций ВСУ

Вооружённые силы России поразили командные пункты двух бригад и центра Сил специальных операций Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, командно-наблюдательные пункты подразделений 128-й горно-штурмовой, 54-й механизированной бригад и центра Сил специальных операций ВСУ «Юг» поражены в районах Новоандреевки (Запорожская область), Белогоровки (ЛНР) и острова Нестрыга (Херсонская область).

Также российские военные в районе Кировограда уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники.