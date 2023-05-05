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ВС России на Купянском направлении уничтожили две ДРГ и сорвали ротацию подразделений ВСУ

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Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что ВС России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ и сорвали ротацию четырёх подразделений украинских войск на Купянском направлении.

Об этом пишет РИА Новости.

«Военнослужащими группировки войск «Запад» за сутки вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад», — отметил он.

По словам Зыбинского, сорваны четыре попытки ротации подразделений ВС Украины на передовых позициях в районе населённых пунктов Каменка, Новомлынск, Тиньковка, Стельмаховка.

Он также сообщил, что ВКС России нанесли удар по пункту дислокации иностранных инструкторов ВС Украины в Черниговской области.

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