Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника за сутки
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«За сутки уничтожено тридцать два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Новоандреевка, Сватово, Пшеничное Луганской Народной Республики, Горловка, Волноваха Донецкой Народной Республики, Васильевка, Чубаревка и Орехов Запорожской области», — говорится в сводке российского Минобороны.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Смерч».