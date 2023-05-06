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Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника за сутки

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Российская противовоздушная оборона уничтожила за сутки 32 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника за сутки
  • AP
  • © Libkos

«За сутки уничтожено тридцать два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Новоандреевка, Сватово, Пшеничное Луганской Народной Республики, Горловка, Волноваха Донецкой Народной Республики, Васильевка, Чубаревка и Орехов Запорожской области», — говорится в сводке российского Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Смерч».

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