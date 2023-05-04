МО: российские средства ПВО перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Смерч»

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Смерч».

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Смерч», — говорится в сообщении.

Кроме того, были уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее ВС России уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники под Кировоградом.

Также сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли до 255 военных и наёмников на Донецком направлении.