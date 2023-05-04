МО России: за сутки ВСУ потеряли до 255 военных и наёмников на Донецком направлении

Общие потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 255 военнослужащих и иностранных наёмников.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«За прошедшие сутки на данном направлении уничтожены до 255 украинских военнослужащих», — отметили в ведомстве.

Также ВС России уничтожили две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу также заявил, что в апреле украинская армия потеряла более 15 тыс. человек.