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Володин назвал целью терактов киевского режима уничтожение тех, кто говорит правду

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Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин подчеркнул, что целью терактов, которые организовывает киевский режим, является запугивание и уничтожение тех, кто говорит правду.
Володин назвал целью терактов киевского режима уничтожение тех, кто говорит правду
  • РИА Новости

Об этом Володин написал в Telegram.

Володин напомнил об убийствах политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, а также покушении на писателя Захара Прилепина.

«Эти теракты ставили целью запугать и уничтожить тех, кто говорит правду», — подчеркнул политик.

Володин выразил уверенность, что сила России заключается в консолидации российского общества.

Ранее сообщалось, что Захар Прилепин находится в тяжёлом состоянии. Его автомобиль был взорван в Нижегородской области. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

Задержанный после подрыва машины Прилепина признался в работе на спецслужбы Украины. СК опубликовал видео его допроса.

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