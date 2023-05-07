Володин назвал целью терактов киевского режима уничтожение тех, кто говорит правду
- РИА Новости
Об этом Володин написал в Telegram.
Володин напомнил об убийствах политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, а также покушении на писателя Захара Прилепина.
«Эти теракты ставили целью запугать и уничтожить тех, кто говорит правду», — подчеркнул политик.
Володин выразил уверенность, что сила России заключается в консолидации российского общества.
Ранее сообщалось, что Захар Прилепин находится в тяжёлом состоянии. Его автомобиль был взорван в Нижегородской области. СК квалифицировал произошедшее как теракт.
Задержанный после подрыва машины Прилепина признался в работе на спецслужбы Украины. СК опубликовал видео его допроса.