Володин назвал целью терактов киевского режима уничтожение тех, кто говорит правду

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин подчеркнул, что целью терактов, которые организовывает киевский режим, является запугивание и уничтожение тех, кто говорит правду.

РИА Новости