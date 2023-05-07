Рогов: ВСУ запустили баллистические ракеты «Гром-2» в сторону Крыма 6 мая из Запорожья
- РИА Новости
Об этом он сообщил РИА Новости.
«Атака на Крым осуществлялась из города Запорожье», — сказал он.
По его словам, в этот город ВСУ ранее перебросили ОТРК «Гром-2», который «постоянно прячут на промышленных предприятиях», перевозя из одного цеха в другой.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что в небе над российским регионом силы противовоздушной обороны сбили две украинские баллистические ракеты ОТРК «Гром-2.