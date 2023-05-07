Кадыров попросил Путина дать поручение о передислокации подразделений «Ахмата» в Артёмовск
Об этом он написал в Telegram-канале.
Согласно тексту письма, чеченский лидер попросил Владимира Путина дать поручение министру обороны Сергею Шойгу и директору Росгвардии Виктору Золотову об издании соответствующих боевых распоряжений.
Отмечается, что соответствующее письмо уже отправлено.
Ранее Рамзан Кадыров заявил о выдвижении ряда подразделений «Ахмат» в Артёмовск.
Также сообщалось, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин свяжется с Кадыровым для передачи позиций в Артёмовске.