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Кадыров попросил Путина дать поручение о передислокации подразделений «Ахмата» в Артёмовск

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Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил официальное письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой дать поручение перебросить подразделения спецотряда «Ахмат» в Артёмовск (Бахмут).

Об этом он написал в Telegram-канале.

Согласно тексту письма, чеченский лидер попросил Владимира Путина дать поручение министру обороны Сергею Шойгу и директору Росгвардии Виктору Золотову об издании соответствующих боевых распоряжений.

Отмечается, что соответствующее письмо уже отправлено.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о выдвижении ряда подразделений «Ахмат» в Артёмовск.

Также сообщалось, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин свяжется с Кадыровым для передачи позиций в Артёмовске.

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