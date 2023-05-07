Пригожин заявил, что задачи операции ЧВК «Вагнер» в Артёмовске полностью выполнены

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что задачи операции, которые выполняла его группа в Артёмовске (Бахмуте), полностью выполнены.

Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.

По его словам, задачи ЧВК в Артёмовске были рассчитаны главным образом не на взятие города, а на «перемалывание подразделений ВСУ».

Также, как отметил Пригожин, действия группы позволили «организовать передышки» российской армии для восстановления боеспособности.

«Свою задачу «Бахмутская мясорубка» полностью выполнила», — сказал основатель «Вагнера».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Путина дать поручение о передислокации подразделений «Ахмата» в Артёмовск.

Также Евгений Пригожин заявил, что под контролем российских сил находится 95% Артёмовска.