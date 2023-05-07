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Группа Вагнера захватила американский бронеавтомобиль Humvee в Артёмовске

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Группа Вагнера получила в качестве трофея американский бронеавтомобиль Humvee в Артёмовске (Бахмуте).

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы утащили её у них прямо из-под носа. Вытащили прямо из-под обстрела», — рассказал один из бойцов «Вагнера».

Отмечается, что машина находится в хорошем рабочем состоянии.

«Прекрасный подарок Америки для России», — пошутил член «Вагнера».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что задачи операции ЧВК «Вагнер» в Артёмовске полностью выполнены.

Также он сообщил, что под контролем российских сил находится 95% Артёмовска.

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