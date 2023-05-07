Группа Вагнера захватила американский бронеавтомобиль Humvee в Артёмовске
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы утащили её у них прямо из-под носа. Вытащили прямо из-под обстрела», — рассказал один из бойцов «Вагнера».
Отмечается, что машина находится в хорошем рабочем состоянии.
«Прекрасный подарок Америки для России», — пошутил член «Вагнера».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что задачи операции ЧВК «Вагнер» в Артёмовске полностью выполнены.
Также он сообщил, что под контролем российских сил находится 95% Артёмовска.