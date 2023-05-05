«На этапе подготовки»: ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС

ФСБ задержала в Запорожской области членов диверсионно-террористической группы, состоящей из агентуры украинских спецслужб. Они готовили теракт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС. По данным ФСБ, подготовка преступления осуществлялась под контролем сотрудников ГУР Минобороны Украины.

На территории Запорожской области пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, состоящей из агентуры украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В результате проведённых мероприятий на этапе подготовки пресечён террористический акт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

Как отметили в спецслужбе, в отношении двух задержанных участников группы, граждан Украины 1984 и 1979 годов рождения, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России. Они заключены под стражу.

Уточняется, что они собирали данные о местоположении российских военных объектов, личного состава ВС РФ и правоохранительных органов России, а также о пророссийски настроенных местных жителях. Также проверяется их причастность к ранее совершённым диверсионно-террористическим актам.

У задержанных изъяли подготовленное к применению взрывное устройство, а также автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему и взрывчатые вещества.

Как отметили в ФСБ, действия диверсантов координировали украинские спецслужбы — как напрямую через сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины Александра Уманьского, Андрея Никулина, агента-вербовщика Викторию Будникову, так и через посредника — Юлию Ткачук, находящуюся в Финляндии.

«Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности, а также причастные к ней лица», — заключили в ФСБ.

Также было опубликовано видео допроса задержанных, на котором мужчина признаётся в подготовке теракта по заданию спецслужб киевского режима, а женщина созналась «в хранении некоего пакета».

Пресечение терактов в Крыму

3 мая ФСБ сообщила о пресечении деятельности агентурной сети ГУР Минобороны Украины, планировавшей серию резонансных диверсионно-террористических актов на территории Крыма. Целями террористов были глава Крыма Сергей Аксёнов, председатель парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко.

Семерых членов агентурной сети военной разведки Украины заключили под арест на два месяца.

Как следует из сообщения ФСБ, группа планировала теракты и вела слежку за чиновниками с применением специальных технических средств, а также приобретала огнестрельное оружие. Среди задержанных также оказался гражданин Украины и Болгарии, причастный к доставке средств поражения в Россию.

Также был вскрыт и локализован организованный украинскими спецслужбами международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств, закамуфлированных под бытовые электроплиты.

«Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкая связь начальника ГУР МОУ Буданова Кирилла — офицер действующего резерва военной разведки Машовец Роман, 1976 г. р., занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского», — говорилось в сообщении ФСБ.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксёнов выразил благодарность сотрудникам ФСБ, которые предотвратили покушение на руководство российского региона и объекты инфраструктуры полуострова, готовившееся украинскими спецслужбами.

«Подозреваемые задержаны. Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Украина — террористическое государство. Наши спецслужбы работают чётко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдём и накажем», — написал он в своём Telegram-канале.