ФСБ: теракт в Запорожской области готовился при участии посредника в Финляндии

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что теракт в Запорожской области готовился при участии посредника в Финляндии.

По данным российской спецслужбы, координацией теракта занимались несколько лиц, включая сотрудников ГУР МОУ Уманьского Александра Павловича и Никулина Андрея Владимировича, агента-вербовщика Будникову Викторию Анатольевну.

Также процесс проходил «через посредника — Ткачук Юлию Викторовну, 1969 г. р., находящуюся в Финляндии».

Ранее стало известно, что сотрудникам российских спецслужб удалось обнаружить и разоблачить диверсионно-террористическую группу, которая занималась подготовкой террористического акта против одного из руководителей Запорожской АЭС.