В ФСБ сообщили о предотвращении диверсии на объекте энергосистемы в Керчи

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Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию в Керчи на объекте энергосистемы Крыма. Об этом сообщили в Центре общественных связей службы.
В ФСБ сообщили о предотвращении диверсии на объекте энергосистемы в Керчи
  • РИА Новости

«В результате проведённых мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения», — отмечается в тексте.

В ФСБ добавили, что дома у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство. Также обнаружена переписка со спецслужбами Украины.

Ранее Национальный антитеррористический комитет со ссылкой на слова директора ФСБ России Александра Бортникова сообщил, что с февраля прошлого года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности.

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