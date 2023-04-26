«Изъято СВУ с поражающими элементами»: ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму

ФСБ России сообщила о задержании гражданина РФ, который планировал устроить теракт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе. По данным ведомства, у злоумышленника изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей и СВУ зажигательного действия. Суд арестовал его на два месяца.

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России заявили о предотвращении диверсионно-террористического акта в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ в Симферополе. По данным ведомства, задержан гражданин России, планировавший нападение.

«В ходе обыска у него изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, а также самодельное взрывное устройство зажигательного действия», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 205 («Террористический акт») и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Крымского управления ФСБ, задержанный арестован. Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

ФСБ России систематически сообщает о случаях предотвращения террористических актов в стране. 20 апреля в ведомстве заявили, что спецслужба пресекла противоправную деятельность сторонника международной террористической организации «Исламское государство»* в Ставропольском крае, который планировал совершить теракт на одном из объектов массового пребывания людей.

Злоумышленника задержали в Минеральных Водах. У него нашли компоненты и поражающие элементы, приобретённые им для изготовления самодельного взрывного устройства, средства конспиративной связи с эмиссарами террористической организации на Ближнем Востоке.

Незадолго до этого в ведомстве рассказали о предотвращении в Керчи подготовки к диверсии на объекте энергосистемы Крыма. Был задержан гражданин России и Украины 1971 года рождения. У него изъяли самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с представителем спецслужб Украины, которые координировали его преступную деятельность.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к диверсии» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Он был заключён под стражу. По данным статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненно.

В феврале ФСБ предотвратила в Калужской области теракт, который планировали два уроженца республик Центрально-Азиатского региона. Они намеревались взорвать цистерны с горюче-смазочными материалами на предприятии химической промышленности.

По данным спецслужб, злоумышленники присягнули на верность ИГ и после совершения теракта планировали уехать в зону вооружённого конфликта на территории Сирии. При задержании они оказали вооружённое сопротивление и в результате ответного огня были ликвидированы. Отмечалось, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения не было.

В ходе следственных действий по адресу конспиративного проживания террористов сотрудники правоохранительных органов обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство большой мощности, ёмкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Кроме того, в начале февраля ФСБ задержала троих граждан России, причастных к подготовке и совершению терактов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области. По данным ведомства, злоумышленники действовали за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов.

У задержанных изъяли орудия совершения преступлений, символику украинского националистического вооружённого формирования, а также средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения железнодорожных объектов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.