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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калужской области

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В Калужской области предотвращён теракт, который планировали боевики террористической организации ИГ*. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что при задержании боевики были ликвидированы.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей нет.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ заявили, что в Ростове-на-Дону задержан участник нацполка «Азов»**, прибывший под видом беженца.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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