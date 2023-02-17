ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калужской области
Отмечается, что при задержании боевики были ликвидированы.
Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей нет.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ заявили, что в Ростове-на-Дону задержан участник нацполка «Азов»**, прибывший под видом беженца.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.