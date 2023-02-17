ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калужской области

В Калужской области предотвращён теракт, который планировали боевики террористической организации ИГ*. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что при задержании боевики были ликвидированы. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей нет. Ранее в Центре общественных связей ФСБ заявили, что в Ростове-на-Дону задержан участник нацполка «Азов»**, прибывший под видом беженца. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. ** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.