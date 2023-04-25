ФСБ просит суд арестовать россиянина Довганя по делу о госизмене
Следователи Федеральной службы безопасности просят Лефортовский суд Москвы об аресте россиянина по фамилии Довгань по делу о государственной измене. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
- РИА Новости
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довганя А.С.», — сказал собеседник агентства.
Деталей дела и подробностей о фигуранте в суде не раскрыли.
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