ФСБ просит суд арестовать россиянина Довганя по делу о госизмене

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Следователи Федеральной службы безопасности просят Лефортовский суд Москвы об аресте россиянина по фамилии Довгань по делу о государственной измене. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
ФСБ просит суд арестовать россиянина Довганя по делу о госизмене
  • РИА Новости

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довганя А.С.», — сказал собеседник агентства.

Деталей дела и подробностей о фигуранте в суде не раскрыли.

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