ФСБ просит суд арестовать россиянина Довганя по делу о госизмене

Следователи Федеральной службы безопасности просят Лефортовский суд Москвы об аресте россиянина по фамилии Довгань по делу о государственной измене. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

РИА Новости

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довганя А.С.», — сказал собеседник агентства. Деталей дела и подробностей о фигуранте в суде не раскрыли.