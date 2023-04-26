Суд в Крыму арестовал планировавшего теракт в госпитале мужчину

Киевский районный суд Симферополя арестовал мужчину, который готовил теракт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Крыму.

«Задержанный арестован. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее сообщалось о задержании россиянина, готовившего теракт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе.

Отмечается, что при обыске у задержанного изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, а также самодельное взрывное устройство зажигательного действия.

19 апреля в Керчи предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы Крымского полуострова. ФСБ задержала гражданина России и Украины 1971 года рождения, причастного к подготовке преступления.

У него изъяли СВУ и средства связи, содержащие переписку с представителем украинских спецслужб, который координировал его действия. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела.