Суд в Крыму арестовал планировавшего теракт в госпитале мужчину

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Киевский районный суд Симферополя арестовал мужчину, который готовил теракт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Крыму.
Суд в Крыму арестовал планировавшего теракт в госпитале мужчину
  • РИА Новости

«Задержанный арестован. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее сообщалось о задержании россиянина, готовившего теракт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе.

Отмечается, что при обыске у задержанного изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, а также самодельное взрывное устройство зажигательного действия.

19 апреля в Керчи предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы Крымского полуострова. ФСБ задержала гражданина России и Украины 1971 года рождения, причастного к подготовке преступления.

У него изъяли СВУ и средства связи, содержащие переписку с представителем украинских спецслужб, который координировал его действия. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела.

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