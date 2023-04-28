До 26 июня: суд отправил блогера Елену Блиновскую под домашний арест

Елена Блиновская решением Пресненского суда Москвы отправлена под домашний арест на два месяца, до 26 июня 2023 года. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей. Ранее в СК указали, что автор «Марафона желаний» раскаялась в содеянном и в полном объёме признала свою вину. Блиновскую задержали накануне при попытке пересечь российскую границу.

Пресненский суд Москвы определил меру пресечения блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 июня», — говорится в решении суда, текст которого приводит РИА Новости.

Также, как сообщает ТАСС, блогеру запрещено пользоваться интернетом.

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При этом в ходе заседания адвокат отмечал, что Блиновская не собиралась и не собирается скрываться от правосудия. Говоря о её задержании на границе РФ, он подчеркнул, что поездка была плановой, блогер намеревалась посетить другую страну, чтобы провести там бизнес-встречу.

Раскаялась и признала вину

Ранее Следственный комитет России сообщил, что блогеру предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления»).

Речь идёт о том, что Блиновская, оказывая информационные услуги через интернет, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019—2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей. По данным следствия, женщина в целях придания видимости правомерного владения полученными денежными средствами, а также пользования и распоряжения ими легализовала их путём совершения финансовых операций.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорилось в сообщении.

В ходе допроса Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объёме признала свою вину.

«В рамках предварительного расследования следователями столичного Следственного комитета будут устанавливаться лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне», — указали в ведомстве.

Напомним, что автора «Марафона желаний» задержали 27 апреля при попытке пересечь границу РФ в пункте пропуска «Красная Горка» Смоленской области на ранее арендованном ею автомобиле. Вместе с тем у неё имелись авиабилеты на рейс Москва — Ташкент.

Правоохранительные органы также опубликовали видеозапись задержания Блиновской.

Блогеры и налоги

Это уже третий за последнее время процесс об уклонении от уплаты налогов в отношении блогеров.

Так, в начале марта СК возбудил дело против супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов. Их обвинили в создании схемы по уклонению от уплаты налогов в размере более чем 300 млн рублей.

После этого в их отношении возбудили уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере. По этому производству речь идёт о более чем 130 млн рублей.

19 апреля в СК указали, что обвиняемые всё ещё не возместили ущерб от махинаций.

Кроме того, в марте обвинение в уклонении от уплаты налогов на 120 млн рублей было предъявлено блогеру Александре Митрошиной. По данным СК, девушка с октября 2020 по май 2022 года получала доход за образовательные курсы, применяя упрощённую систему налогообложения, но, превысив лимит, на общую систему не перешла.

27 апреля РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что Митрошина погасила задолженность.