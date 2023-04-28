Блогера Блиновскую доставили в суд в Москве

Блогера Елену Блиновскую доставили в Пресненский суд Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что её привезли к зданию суда в большом автозаке без окон.

Предполагается, что сегодня Блиновской изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что Блиновская раскаялась и в полном объёме признала свою вину. В СК заявляли, что будут ходатайствовать перед Пресненским районным судом о мере пресечения для блогера, которая бы предусматривала ограничение свободы.

27 апреля стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.