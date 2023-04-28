Блогера Блиновскую доставили в суд в Москве

Короткая ссылка
Блогера Елену Блиновскую доставили в Пресненский суд Москвы.
Блогера Блиновскую доставили в суд в Москве
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что её привезли к зданию суда в большом автозаке без окон.

Предполагается, что сегодня Блиновской изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что Блиновская раскаялась и в полном объёме признала свою вину. В СК заявляли, что будут ходатайствовать перед Пресненским районным судом о мере пресечения для блогера, которая бы предусматривала ограничение свободы.

27 апреля стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить