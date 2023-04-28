Блогер Елена Блиновская раскаялась и в полном объёме признала свою вину.

Об этом Следственный комитет России сообщил в своём Telegram.

«В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину», — говорится в зяавлении.

В рамках предварительного расследования следователями столичного Следственного комитета будут устанавливаться лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.

Источник RT уточнил, что Блиновскую задержали рядом с лесом в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на люксовом автомобиле.

По имеющимся данным, Блиновская накануне задержания сотрудниками правоохранительных органов рассказывала о своём успехе на бизнес-форуме Amoconf в Москве.