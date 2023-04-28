СК будет просить суд избрать Блиновской меру пресечения, связанную с ограничением свободы
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Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.
«Сегодня следствие ходатайствует перед Пресненским районным судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения, связанной с ограничением свободы», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Блиновская раскаялась и в полном объёме признала свою вину.
27 апреля стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.