СК будет просить суд избрать Блиновской меру пресечения, связанную с ограничением свободы

Следственный комитет будет ходатайствовать перед Пресненским районным судом о мере пресечения для блогера Елены Блиновской, которая бы предусматривала ограничение свободы

Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.

«Сегодня следствие ходатайствует перед Пресненским районным судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения, связанной с ограничением свободы», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Блиновская раскаялась и в полном объёме признала свою вину.

27 апреля стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.