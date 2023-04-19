В СК заявили, что блогеры Чекалины всё ещё не возместили ущерб от махинаций

В столичном СУ СК сообщили, что блогеры Валерия и Артём Чекалины до сих пор не возместили ущерб. В отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, ранее было возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.

РИА Новости