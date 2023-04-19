В СК заявили, что блогеры Чекалины всё ещё не возместили ущерб от махинаций

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В столичном СУ СК сообщили, что блогеры Валерия и Артём Чекалины до сих пор не возместили ущерб. В отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, ранее было возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.
В СК заявили, что блогеры Чекалины всё ещё не возместили ущерб от махинаций
  • РИА Новости

Первое дело касалось уклонения от уплаты налогов на 311 млн рублей.

«Выполняются необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на возмещение причинённого бюджетной системе ущерба, который до настоящего времени обвиняемыми не погашен, в связи с чем судом по ходатайству следствия наложен арест на банковские счета Чекалиных в пределах суммы недоимки», — говорится в сообщении в Telegram.

В середине марта Савёловский суд Москвы запретил блогеру Валерии Чекалиной пользоваться интернетом.

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