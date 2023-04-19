В СК заявили, что блогеры Чекалины всё ещё не возместили ущерб от махинаций
- РИА Новости
Первое дело касалось уклонения от уплаты налогов на 311 млн рублей.
«Выполняются необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на возмещение причинённого бюджетной системе ущерба, который до настоящего времени обвиняемыми не погашен, в связи с чем судом по ходатайству следствия наложен арест на банковские счета Чекалиных в пределах суммы недоимки», — говорится в сообщении в Telegram.
В середине марта Савёловский суд Москвы запретил блогеру Валерии Чекалиной пользоваться интернетом.