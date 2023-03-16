Суд запретил блогеру Чекалиной пользоваться интернетом
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«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий», — говорится в решении суда.
Суд запретил обвиняемой общение со свидетелями и соучастниками, а также использование почты, телефона и интернета.
Чекалина посчитала такие ограничения чрезмерными.
Ранее стало известно, что в отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.