Блогеру Блиновской предъявлено обвинение в уклонении от налогов

Следственный комитет России предъявил обвинение блогеру Елене Блиновской в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

«Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК», — сказано в сообщении СК.

Блиновская задержана, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.

Источник RT уточнил, что Блиновскую задержали рядом с лесом в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на люксовом автомобиле.