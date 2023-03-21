СК возбудил дело о неуплате налогов на 120 млн рублей блогером Александрой Митрошиной

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова заявила, что ведомство возбудило уголовное дело о неуплате налогов на 120 млн рублей со стороны блогера Александрой Митрошиной.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Александры Митрошиной по факту уклонения от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК России)», — рассказала она ТАСС.

По версии следствия, Митрошина с октября 2020 года по май 2022 года в качестве индивидуального предпринимателя получила доход от образовательных курсов больше лимита, допустимого для применения упрощённой системы налогообложения, и не уплатила налогов на сумму более 120 млн рублей.

Предполагается, что ради сокрытия доходов она получала часть денег на аффилированные и контролируемые ею другие ИП.

Ранее стало известно, что в отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.