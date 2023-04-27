РИА Новости: блогер Митрошина погасила долг в 120 млн руб за неуплату налогов

Блогер Александра Митрошина, являющаяся фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на 120 млн рублей, погасила долг.

Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

«Александра Митрошина погасила задолженность», — сказал собеседник агентства.

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова заявила, что ведомство возбудило уголовное дело о неуплате налогов на 120 млн рублей со стороны блогера Александры Митрошиной.

27 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

Как отметил источник RT в связи с задержанием Блиновской, женщина будет не последним блогером, на кого возбудят дело о неуплате налогов.

В марте стало известно, что в отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.