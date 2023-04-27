Источник RT: правоохранительные органы продолжат проверки «коллег» Блиновской по цеху
- РИА Новости
Как отметил собеседник, сотрудники правоохранительных органов совместно с ФНС продолжают проверки и других «коллег» автора «Марафона желаний».
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.
Источник RT уточнил, что Блиновскую задержали рядом с лесом в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на люксовом автомобиле.
16 марта стало известно, что в отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.