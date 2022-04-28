На Сахалине из-за циклона ограничено автобусное сообщение

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На севере Сахалина в четверг, 28 апреля, метель стала причиной ограничений в работе транспорта, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

«28 апреля ограничено движение для всех видов автотранспортных средств на участке автодороги Тымовское — Александровск-Сахалинский», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отменены все автобусные рейсы из Южно-Сахалинска в Александровск-Сахалинский, из Александровска-Сахалинского в Тымовское, а также на направлениях Оха – Ноглики и Поронайск – Ноглики.

Ранее стало известно, что уроки первой смены во всех школах Петропавловска-Камчатского 28 апреля отменены по причине снега и ветра.

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