На Сахалине из-за циклона ограничено автобусное сообщение

На севере Сахалина в четверг, 28 апреля, метель стала причиной ограничений в работе транспорта, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

«28 апреля ограничено движение для всех видов автотранспортных средств на участке автодороги Тымовское — Александровск-Сахалинский», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отменены все автобусные рейсы из Южно-Сахалинска в Александровск-Сахалинский, из Александровска-Сахалинского в Тымовское, а также на направлениях Оха – Ноглики и Поронайск – Ноглики.

Ранее стало известно, что уроки первой смены во всех школах Петропавловска-Камчатского 28 апреля отменены по причине снега и ветра.