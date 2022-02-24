Музеи Подмосковья посетили почти 25 тысяч человек 23 февраля

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Свыше 24,5 тыс. человек посетили подмосковные музеи в День защитника Отечества.
Музеи Подмосковья посетили почти 25 тысяч человек 23 февраля
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные пресс-службы Минкультуры региона.

Отмечается, что 16 тыс. человек посетили государственные музеи, более 8,5 тыс. — муниципальные.

В праздничный день областные музеи работали бесплатно.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что музей-заповедник «Херсонес Таврический» провёл акцию по случаю Дня защитника Отечества — вход на его территорию для всех мужчин был бесплатным 23 февраля.

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