Музеи Подмосковья посетили почти 25 тысяч человек 23 февраля

Свыше 24,5 тыс. человек посетили подмосковные музеи в День защитника Отечества.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные пресс-службы Минкультуры региона.

Отмечается, что 16 тыс. человек посетили государственные музеи, более 8,5 тыс. — муниципальные.

В праздничный день областные музеи работали бесплатно.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что музей-заповедник «Херсонес Таврический» провёл акцию по случаю Дня защитника Отечества — вход на его территорию для всех мужчин был бесплатным 23 февраля.