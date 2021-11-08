В Магаданской области объявили штормовое предупреждение

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На территории Магаданской области объявили экстренное предупреждении о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом сообщили в Центре мониторинга и прогнозирования ЧС пожарно-спасательного центра региона.

«8 ноября 2021 года существует вероятность возникновения ЧС в Среднеканском и сохраняется в Магадане, Ольском, Тенькинском, Хасынском, Ягоднинском, Сусуманском, Омсукчанском, Северо-Эвенском ГО», — сообщает пресс-служба центра.

Из-за сильного снега и ветра 18-23 м/с с метелью вероятны повреждения линий электропередач и связи, нарушения в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб, образование снежных заносов на дорогах, налипание снега на провода и деревья, возникновение ДТП, обрушение слабоукрепленных конструкций.

Ранее в Сочи предупредили о подъёме уровня рек и усилении ветра до 22 м/с.

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