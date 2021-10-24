В Сочи предупредили о подъёме уровня рек и усилении ветра до 22 м/с

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Специализированный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Чёрного и Азовского морей предупредил о надвигающемся комплексе неблагоприятных погодных явлений в Сочи с 15:00 24 октября до 25 октября.
В Сочи предупредили о подъёме уровня рек и усилении ветра до 22 м/с
  • РИА Новости

«Ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений», — сообщает администрация Сочи в группе во «ВКонтакте».

Отмечается, что местами прогнозируется сильный дождь, гроза со шквалистым усилением ветра до 20—22 м/с. Возможен подъём уровня рек и риск схода селевого потока.

Кроме того, на участке Магри — Весёлое могут образовываться смерчи над морем.

Спасатели призывают граждан временно отказаться от отдыха у воды и не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами и иными конструкциями.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с «360» заявила, что неблагоприятная погода в Сочи объясняется физико-географическим расположением города.

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