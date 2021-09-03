В рамках акции «Сохраним лес» в Оренбургской области высадят 1,5 млн сеянцев

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В рамках всероссийской акции «Сохраним лес» в Оренбургской области высадят около 1,5 млн сеянцев лиственных и хвойных пород.
В рамках акции «Сохраним лес» в Оренбургской области высадят 1,5 млн сеянцев
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

«Подобными инициативами мы привлекаем внимание общества к проблемам восстановления и сохранения лесов. В этом году природные пожары, главной причиной которых является человеческий фактор, уничтожили огромные площади», — заявил министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Александр Самбурский.

Акция стартовала в 2019 году. Она реализуется в рамках национального проекта «Экология».

Ранее «Взгляд» сообщал, что Чукотка присоединилась к экологической инициативе «Сохраним лес».

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