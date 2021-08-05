Вильфанд назвал период наступления бархатного сезона на курортах России

Бархатный сезон на курортах России в текущем году начнётся в первой декаде сентября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Бархатный сезон начинается в первой декаде сентября, когда температура воды и воздуха становятся близки между собой. Температура воды к этому периоду понижается до +23 °С...+25 °С», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд уточнил, что в нынешнем году бархатный сезон будет короче, чем в прошлом, и продлится до первой декады октября.

«В этом году в первой половине лета циклоническая деятельность способствовала тому, что поверхность воды не очень прогревалась от солнечных лучей из-за большого количества облаков», — добавил синоптик.

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