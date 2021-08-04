Врач рассказал, как выбрать время для отпуска

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Врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал, как выбрать время для отпуска.
Врач рассказал, как выбрать время для отпуска
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Если человек старается больше двигаться и хочет получить запас энергии от общения с природой, то ему лучше идти в отпуск ближе к осени. Чтобы не подвергать себя экстремальной жаре и активно проводить время в путешествии», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, если человек представляет себе отпуск в виде лежания на пляже и питания в условиях санатория, то предпочтительнее брать отпуск летом.

Эксперт советует по возможности разделять отпуск, чтобы одну часть брать в конце лета, а вторую — осенью. Если же человек любит активный зимний отдых, то вторую половину отдыха можно планировать на зиму.

Ранее гастроэнтеролог-нутрициолог сервиса «СберЗдоровье» Алина Губанова в беседе с газетой «Известия» рассказала, как избежать отравления в отпуске.

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