Жара в европейской части России усиливается

Короткая ссылка
В Гидрометцентре России назвали даты пика июньской жары в центральной части страны.

Отмечается, что до 26 июня в Центральном округе будет аномально жарко, а в Москве и в большинстве областей северной части Центрального округа температура поднимется до +33...+37 °С.

На северо-западе Европейской части тоже жарко, но 23-25 июня на большей части Северо-Западного федерального округа ожидаются дожди и сильный ветер 15-20 м/с. Аналогичная погода обещается в Коми.

Вслед за ними ливневые дожди затронут Архангельскую область 24-25 июня.

В Нижегородской области 23-25 июня грядёт сильная жара вплоть до +37 °С.

В Астраханской области экстремально жарко (+40...+42 °С) станет 24-25 июня.

В Москве продлён «оранжевый» уровень погодной опасности.

Ранее врач-невролог клиники лечения боли ГКБ имени Виноградова Пётр Соков рассказал о мерах безопасности в жаркую погоду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить