Невролог рассказал о мерах безопасности в жаркую погоду

Врач-невролог клиники лечения боли ГКБ имени Виноградова Пётр Соков рассказал о мерах безопасности в жаркую погоду.

«Основной совет — воздержаться от появления на улице в пик жары — с 10 до 14 часов. Избегать при этом активных физических нагрузок и перегревания. И что особо важно — питьевой режим. В течение дня пить достаточно большое количество воды, чтобы компенсировать потоотделение», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, вода — самый оптимальный напиток для восполнения потери жидкости, а алкоголь, даже некрепкий, употреблять не стоит.

Если всё-таки нужно выйти на улицу в жару, то до и после прогулки желательно принимать душ, считает Соков.

«Хорошо бы иметь некий головной убор, особенно детям и пожилым людям, чтобы избежать солнечного удара», — советует он.

Ранее профессор кафедры труда и социальной политики, доктор экономических наук Александр Щербаков в беседе с ФАН оценил рекомендацию Роспотребнадзора по сокращению рабочих часов из-за жары.