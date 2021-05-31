В Адыгее открыли восемь модельных библиотек с 2019 года
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Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Как заявил министр культуры республики Юрий Аутлев, Адыгея вошла в число передовых регионов по созданию модельных библиотек. В 2019—2020 годах открылось восемь таких учреждений.
В библиотечные фонды в 2020 году поступило более 47 тыс. новых документов, что на 17% превышает показатель 2019-го. Всего в республике работают 144 библиотеки.
«В библиотеках нового типа жизнь кипит, их с интересом посещает молодёжь. В модельных библиотеках есть всё необходимое для проведения разных мероприятий. Эту работу необходимо продолжать и поощрять коллективы библиотек за активную и креативную деятельность», — отметил Кумпилов.
Ранее, как сообщал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова заявила, что в настоящее время жанр нон-фикшен пользуется большим спросом, чем художественная литература.