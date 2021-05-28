Эксперт предупредил о кибермошенниках, прячущих опасное ПО в рекламном объявлении

Управляющий IT-безопасностью Tet Улдис Либиетис заявил, что кибермошенники часто покупают рекламные места на известных сайтах и, несмотря на то что их реклама кажется законной, в ней может быть скрыто вредоносное программное обеспечение.

«Обычно, когда пользователь кликает по объявлению, оно переадресовывается между несколькими URL-адресами, заканчивая целевой страницей. Если злоумышленник сможет стать частью этого «пути», он запустит цепочку действий и перенаправит пользователя в нужное ему место или установит нежелательное программное обеспечение ему на устройство», — сказал Либиетис в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, вредоносный софт может содержаться даже в пикселе — мельчайшей части рекламного блока.

Ранее глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с телефонным мошенничеством в России.