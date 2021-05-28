Эксперт предупредил о кибермошенниках, прячущих опасное ПО в рекламном объявлении
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«Обычно, когда пользователь кликает по объявлению, оно переадресовывается между несколькими URL-адресами, заканчивая целевой страницей. Если злоумышленник сможет стать частью этого «пути», он запустит цепочку действий и перенаправит пользователя в нужное ему место или установит нежелательное программное обеспечение ему на устройство», — сказал Либиетис в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, вредоносный софт может содержаться даже в пикселе — мельчайшей части рекламного блока.
Ранее глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с телефонным мошенничеством в России.