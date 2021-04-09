В Петербурге открылась выставка в честь Петра I

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В Санкт-Петербурге открылась выставка, посвящённая Петру I.
В Петербурге открылась выставка в честь Петра I
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Об этом сообщает НТВ.

Экспозиция создана на основе материалов из фондов музея-заповедника «Петергоф». Она начинает марафон мероприятий в честь 350-летия со дня рождения Петра I.

«Эту выставку «Петергоф» очень остроумно назвал «Царь и море». Здесь мы видим мечту Петра о море и её реализацию», — заявила статс-секретарь — заместитель министра культуры России Алла Манилова на открытии экспозиции в Центре искусства и музыки ЦГПБ им. В.В. Маяковского.

Как отмечает ТАСС, она добавила, что выставочные, просветительские, дискуссионные мероприятия в честь Петра I пройдут во многих городах России.

Ранее портал «Невские новости» сообщал, что Елагин дворец откроется для посетителей 13 апреля после реставрации.

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