В Петербурге открылась выставка в честь Петра I
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Об этом сообщает НТВ.
Экспозиция создана на основе материалов из фондов музея-заповедника «Петергоф». Она начинает марафон мероприятий в честь 350-летия со дня рождения Петра I.
«Эту выставку «Петергоф» очень остроумно назвал «Царь и море». Здесь мы видим мечту Петра о море и её реализацию», — заявила статс-секретарь — заместитель министра культуры России Алла Манилова на открытии экспозиции в Центре искусства и музыки ЦГПБ им. В.В. Маяковского.
Как отмечает ТАСС, она добавила, что выставочные, просветительские, дискуссионные мероприятия в честь Петра I пройдут во многих городах России.
Ранее портал «Невские новости» сообщал, что Елагин дворец откроется для посетителей 13 апреля после реставрации.