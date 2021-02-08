Анита Цой оценила влияние пандемии на шоу-бизнес

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Певица Анита Цой оценила влияние пандемии на шоу-бизнес.
Анита Цой оценила влияние пандемии на шоу-бизнес
  • © РИА Новости / Евгения Новоженина

«Самая главная проблема — это разобщённость. У нас полностью отсутствуют механизмы взаимодействия, нет общей экономической программы и стратегии развития всей отрасли. По сути, каждая компания, коллектив или артист выживают в одиночку», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По словам Цой, прошедший год перевернул все представления о жизни.

Как отметила певица, она была на строгом карантине и давала концерты бесплатно прямо из дома.

«Если люди готовы приобретать билеты на выступление любимого артиста в онлайн-кинотеатре, почему нет? Главное — в непростое время быть рядом со своими поклонниками. Вот это честно и ценно», — добавила она.

Ранее российская певица Согдиана в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказала о творческих планах.

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