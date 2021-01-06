Рэпер Dr. Dre попал в больницу в США

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Американский рэпер и продюсер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг) сообщил в Instagram о своей госпитализации в США.

«Спасибо моей семье, друзьям и поклонникам за проявленный интерес и пожелания выздоровления. У меня всё прекрасно, я получаю отличную медицинскую помощь от своей медкоманды. Я скоро покину больницу и вернусь домой», — написал он.

Портал TMZ со ссылкой на источники сообщает, что Dr. Dre находится в реанимации с 4 января из-за аневризмы сосуда головного мозга.

Его состояние оценивается медиками как стабильное.

Ранее стало известно, что народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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