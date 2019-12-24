Forbes назвал больше всего заработавших музыкантов десятилетия

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Больше всего заработавшим за десятилетие музыкантом является Dr. Dre (Андре Ромелл Янг). Как сообщает Forbes, за это время ему удалось заработать $950 млн.
Forbes назвал больше всего заработавших музыкантов десятилетия
  • © Gerry Maceda/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Вторую строчку заняла Тейлор Свифт, её доход за этот период времени, по данным издания, составил $825 млн.

Третья строчка у Бейонсе, заработок певицы оценивается в $685 млн.

При этом если бы в рейтинге учитывались и умершие звёзды, то наибольший доход был бы у Майкла Джексона. По оценкам Forbes, он за десятилетие заработал $2,37 млрд.

Ранее сообщалось, что клип на песню Despacito пуэрто-риканского исполнителя Луиса Фонси при участии рэпера Daddy Yankee стал самым популярным видео десятилетия, набрав более 6,5 млрд просмотров на видеохостинге YouTube.

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