Forbes назвал больше всего заработавших музыкантов десятилетия
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Вторую строчку заняла Тейлор Свифт, её доход за этот период времени, по данным издания, составил $825 млн.
Третья строчка у Бейонсе, заработок певицы оценивается в $685 млн.
При этом если бы в рейтинге учитывались и умершие звёзды, то наибольший доход был бы у Майкла Джексона. По оценкам Forbes, он за десятилетие заработал $2,37 млрд.
Ранее сообщалось, что клип на песню Despacito пуэрто-риканского исполнителя Луиса Фонси при участии рэпера Daddy Yankee стал самым популярным видео десятилетия, набрав более 6,5 млрд просмотров на видеохостинге YouTube.