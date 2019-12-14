Назван самый популярный музыкальный клип десятилетия

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Клип на песню Despacito пуэрто-риканского исполнителя Луиса Фонси при участии рэпера Daddy Yankee стал самым популярным видео десятилетия, набрав более 6,5 млрд просмотров на видеохостинге YouTube.
Назван самый популярный музыкальный клип десятилетия
  • © Reuters

Как сообщает Forbes, топ десяти самых популярных клипов был составлен по числу просмотров с 2010 по конец 2019 года.

Вторую строчку занимает клип Эда Ширана на песню Shape of You (4,5 млрд просмотров), а третье место досталось рэперу Уизу Халифу с видео See You Again (4,3 млрд просмотров).

В список лучших также вошли клипы на песни Uptown Funk британского исполнителя Марка Ронсона, Gangnam Style южнокорейского певца Пака Чэ Сана (PSY), Sorry канадского музыканта Джастина Бибера, Sugar американской поп-рок-группы Maroon 5, Roar американской артистки Кэти Перри, Counting Stars коллектива OneRepublic, а также ещё одна композиция Ширана, Thinking Out Loud.

Ранее Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года.

Газета «Известия» также писала, что самыми популярными среди россиян музыкальными исполнителями в 2019 году, по данным «Яндекса», стали Билли Айлиш и Тима Белорусских.

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