Назван самый популярный музыкальный клип десятилетия

Клип на песню Despacito пуэрто-риканского исполнителя Луиса Фонси при участии рэпера Daddy Yankee стал самым популярным видео десятилетия, набрав более 6,5 млрд просмотров на видеохостинге YouTube.

Как сообщает Forbes, топ десяти самых популярных клипов был составлен по числу просмотров с 2010 по конец 2019 года.

Вторую строчку занимает клип Эда Ширана на песню Shape of You (4,5 млрд просмотров), а третье место досталось рэперу Уизу Халифу с видео See You Again (4,3 млрд просмотров).

В список лучших также вошли клипы на песни Uptown Funk британского исполнителя Марка Ронсона, Gangnam Style южнокорейского певца Пака Чэ Сана (PSY), Sorry канадского музыканта Джастина Бибера, Sugar американской поп-рок-группы Maroon 5, Roar американской артистки Кэти Перри, Counting Stars коллектива OneRepublic, а также ещё одна композиция Ширана, Thinking Out Loud.

Ранее Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года.

Газета «Известия» также писала, что самыми популярными среди россиян музыкальными исполнителями в 2019 году, по данным «Яндекса», стали Билли Айлиш и Тима Белорусских.