Искусствовед рассказал о картинах русских авангардистов, найденных в подвале кировского музея

Искусствовед из Москвы Андрей Сарабьянов рассказал о картинах русских авангардистов, найденных в подвале краеведческого музея в Яранске (Кировская область).

Об этом сообщает НТВ.

«Принесли графику. Тут вообще были сюрпризы. В одной из папок я нашёл две акварели и рисунок Кандинского. Это вообще что-то невероятное — Родченко произведения, Степановой, его жены, произведения. Где-то около 40 работ», — заявил искусствовед из Москвы Андрей Сарабьянов.

Выяснилось, что работы пролежали в подвале почти 100 лет. В 1921 году несколько энтузиастов, желая приобщить крестьян к современному искусству, погрузили картины в телегу и поехали по Вятской губернии. Помешали дожди, и передвижную выставку оставили в Яранске.

Ранее «Петербургский дневник» сообщал, что в Ивангородский музей после реставрации вернулись 25 работ Ивана Билибина.