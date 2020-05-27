Сериал «Проект «Анна Николаевна» покажут по телевидению

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Российский сериал «Проект «Анна Николаевна» с Зоей Бербер в главной роли выйдет на ТНТ. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
Сериал «Проект «Анна Николаевна» покажут по телевидению
  • © Кадр из сериала «Проект «Анна Николаевна» (2020)

«Этим летом на ТНТ состоится телевизионная премьера фантастической комедии «Проект «Анна Николаевна», которая вышла в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD», — говорится в сообщении.

Бербер сыграла андроида Анну Николаевну, которая поступает на службу в отдел полиции небольшого провинциального города. Женщина-робот должна помогать коллегам раскрывать преступления и набираться опыта общения с людьми, не раскрывая своей природы: сослуживцы Анны Николаевны уверены, что она — обыкновенный человек, дочь замминистра.

Роли в сериале также исполнили Сергей Гармаш, Антон Филипенко, Анна Котова-Дерябина, Ирина Розанова, Михаил Пореченков и другие.

Ранее проект продлили на второй сезон. Уже известно, что его действие будет разворачиваться в Москве.

Подробнее о сериале — в материале RT.

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