Андроид на службе у полиции: о ком сериал «Проект «Анна Николаевна»

На видеосервисе «КиноПоиск HD» вышла первая серия сай-фай-комедии «Проект «Анна Николаевна» режиссёра «Интернов» Максима Пежемского. По сюжету на службу в МВД попадает новейшая разработка российских учёных — высокотехнологичный андроид в облике обаятельной блондинки. Информация о том, что новая сотрудница — робот, держится в строжайшем секрете. Её непосредственный руководитель прикладывает все усилия, чтобы скрыть происхождение девушки. Задача эта не из простых: внешне героиня неотличима от обычных людей, но её способности превышают человеческие, а поведение порой шокирует окружающих.

26 марта на сервисе «Кинопоиск HD» стартовал показ сериала «Проект «Анна Николаевна». Релизом занималась продюсерская компания «Среда», а режиссёром ленты стал создатель «Интернов» и картины «Любовь-морковь — 2» Максим Пежемский. В числе сценаристов — работавший над фильмами франшизы «Ёлки» Роман Непомнящий, один из авторов «Восьмидесятых» Дмитрий Минаев и другие.

События сай-фай-комедии разворачиваются в провинциальном российском городке. На службу в местное управление МВД попадает новейшая разработка учёных — андроид Анна Николаевна Королькевич в исполнении Зои Бербер («Реальные пацаны»). По сравнению с другими человекоподобными роботами, которые всё чаще фигурируют в отечественных и зарубежных проектах, Анна Николаевна выглядит усовершенствованным, практически идеальным андроидом. К стандартному набору, включающему хорошую физическую подготовку, владение боевыми искусствами, встроенный интернет, поисковые базы и другие технические опции, добавился совершенно неотличимый от человеческого внешний вид.

Анна Николаевна сделана из идентичных человеческим биологических материалов: кожу не отличить ни на вид, ни на ощупь, а в случае физических повреждений у андроида выступает кровь.

Кроме того, последняя разработка российских кинематографистов обладает пищеварительным трактом и некоторыми органами, может имитировать любые эмоции, учится на ходу, не ржавеет, не имеет срока годности и не нуждается в подзарядке: внутри тела за €11 млн спрятан секретный автономный источник питания. Словом, практически живой человек!

Кадр из сериала «Проект «Анна Николаевна»

© kinopoisk.ru

Но не всё так просто. Информация об истинном происхождении Анны Николаевны засекречена и доступна единицам. Хранить этот невероятный секрет пытается и подполковник Галузо (Сергей Гармаш), но андроид постоянно усложняет ему задачу и «чудит» прямо на глазах у коллег: то заливисто смеётся над несмешными шутками, то спать не ложится, то ходит голышом.

Кроме того, Анна Николаевна за доли секунды справляется с проблемами, на решение которых у обыкновенных полицейских ушло бы полдня. Слегка напуганные коллеги начинают думать, что она экстрасенс, но подполковник Галузо рассказывает им «правду» (то есть легенду): Анна Николаевна — дочь замминистра. Училась по книжкам, всё знает, но с живыми людьми никогда не работала. Вот и приехала набираться опыта.

Обаятельная Зоя Бербер ответственно подошла к работе над проектом и в новой картине продемонстрировала как отличную физическую подготовку, так и прекрасные актёрские навыки. Зритель видит перед собой симпатичную блондинку, но что-то в её мимике, взгляде ни на секунду не позволяет забыть: Анна Николаевна — машина.

Гармонично в своём образе смотрится и Сергей Гармаш, а вот подчинённых его персонажа в исполнении Антона Филипенко, Фёдора Лаврова и Кузьмы Сапрыкина сперва не так-то просто отличить от подозреваемых, с кем те общаются по долгу службы.

Кадр из сериала «Проект «Анна Николаевна»

© kinopoisk.ru

«Проект «Анна Николаевна» изобилует юмором, который строится преимущественно на утрированных суперспособностях главной героини. Благодаря им она регулярно оказывается в нестандартных ситуациях и шокирует окружающих.

Но ещё больше поводов для шуток дают собранные в самых разных жизненных сферах и донельзя гиперболизированные стереотипы.

Так, уже из первой серии мы узнаём, что старшее поколение видит в «поколении ЕГЭ» безнадёжных глупцов, а от расстрела в упор вполне может спасти факт крещения. Неплохим поводом для гендерных стереотипов стал и факт, что новая сотрудница органов — женщина.

Впрочем, женские функции были внедрены в Анну Николаевну неспроста: если она справится с работой в МВД, то попадёт в разведку, где соблазнительницы «более чем необходимы». А это чем не заявка на второй сезон?