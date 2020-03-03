Яна Чурикова прокомментировала участие группы Little Big в Евровидении

Телеведущая Яна Чурикова прокомментировала участие российской группы Little Big в конкурсе «Евровидение».

В беседе с Inforeactor она выразила мнение, что трек эпатажных артистов разбавит традиционно большое количество балладных песен.

«Очень много баллад, а ребята очень выгодно отличаются от балладного большинства своим репертуаром. И конечно, европейская известность. Коллектив был в европейском туре, выступал во многих странах Европы, поэтому, возможно, всё сработает», — сказала Чурикова.

Со своей стороны, музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с ФАН назвал выбор Little Big прямым попаданием.

«Нужно, чтобы был перформанс. Чтобы было шоу — неожиданное, весёлое, эксцентричное, юмористичное, праздничное. Сейчас такой уклон на Евровидении», — пояснил он.

По его мнению, у россиян есть шансы на победу, но даже если они не выиграют, они запомнятся.

Ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская оценила шансы Little Big.