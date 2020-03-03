Рудковская оценила выбор группы Little Big для участия в Евровидении

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Музыкальный продюсер Яна Рудковская оценила шансы группы Little Big на победу в конкурсе «Евровидение-2020».
Рудковская оценила выбор группы Little Big для участия в Евровидении
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Я не знаю, какая у них песня для выступления, и не могу даже догадываться. Но я могу точно сказать, что они очень модные, и, на мой взгляд, было правильно отправить их именно в Голландию, потому что это особенная страна с изощрённым вкусом», — отметила Рудковская в беседе с NewInform.

Она добавила, что группа сможет достойно представить новую модную Россию и имеет все шансы стать фаворитом конкурса.

Ранее Филипп Киркоров в беседе с телеканалом «360» прокомментировал информацию, что группа Little Big представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.

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