В «Москвариуме» бесплатно покажут двух детёнышей азиатской кошачьей акулы

В «Москвариуме» на ВДНХ бесплатно покажут двух детёнышей азиатской кошачьей акулы, сообщают «Известия».

Увидеть их можно будет с 26 по 29 сентября с 10:00 до 22:00 на втором этаже океанариума.

Вес каждого акулёнка не превышает 40 граммов, длина тела достигает 10 км. Детёныши питаются измельчёнными кальмарами, мидиями и креветками.

«Нашим ихтиологам удалось создать для кошачьих акул оптимальные условия обитания, максимально приближенные к дикой природе», — цитирует пресс-службу «Москвариума» портал мэра и правительства.

Акция приурочена ко Всемирному дню моря. Его отмечают 26 сентября.

Ранее НСН сообщала, что открытие соколиного центра «Камчатка» запланировано на 2021 год.